2020-06-10T23:24:57+03:00
Происшествия

Экс-директор научного института в Саратове вымогал взятки у своих сотрудников

Опасаясь угроз, те передали 577 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова избрали меру пресечения бывшему директору федерального бюджетного научного учреждения. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством.

- Следствие считает, что экс-директор учреждения через посредника потребовал от подчиненных передать ему деньги за общее покровительство и попустительство по службе. А если они откажутся — пообещал уволить и создать условия, при которых они будут вынуждены дать взятку, чтобы предотвратить наступление для себя вредных последствий, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Опасаясь угроз, сотрудники согласились и передали посреднику 577 тыс. рублей. Та, в свою очередь, отдала деньги злоумышленнику.

По данным «КП-Саратов», речь идет о ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».

Экс-директор института не признал свою вину. На время расследования суд отправил его под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-директор научного института в Саратове вымогал взятки у своих сотрудников
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