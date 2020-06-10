Самоизоляция в Саратове: спасатели начали дежурить в Затоне
В Саратове спасатели с сегодняшнего дня, 10 июня, начали круглосуточно дежурить в Затоне.
- Тут разрешено только загорать, но каждый год люди, не обращая внимания на запрещающие таблички, устраивают заплывы. Поэтому администрация города решила выставить летом пост, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Так, в прошлом году специалисты службы спасли 20 человек: с перевернувшихся лодок, пьяных пловцов, а также сопровождали к берегу любителей уплыть далеко.
Сотрудникам даже пришлось помогать мужчине, получившему ожоги при взрыве мотора на катере.
Начальник горспаса Сергей Денисенко отметил, что спасатели работают в Затоне с большим удовольствием и осознанием той ответственности, которую они берут на себя за жизни отдыхающих.
Напомним, в Саратовской области до сих официально запрещено массово отдыхать на пляжах в связи с действием ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU