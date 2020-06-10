2020-06-10T18:19:35+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове: спасатели начали дежурить в Затоне

Они будут оказывать помощь людям
Ольга Симонова
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В Затоне спасатели начали круглосуточное дежурство. Фото горспасаВ Затоне спасатели начали круглосуточное дежурство. Фото горспаса
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В Саратове спасатели с сегодняшнего дня, 10 июня, начали круглосуточно дежурить в Затоне.

- Тут разрешено только загорать, но каждый год люди, не обращая внимания на запрещающие таблички, устраивают заплывы. Поэтому администрация города решила выставить летом пост, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Так, в прошлом году специалисты службы спасли 20 человек: с перевернувшихся лодок, пьяных пловцов, а также сопровождали к берегу любителей уплыть далеко.

Сотрудникам даже пришлось помогать мужчине, получившему ожоги при взрыве мотора на катере.

Начальник горспаса Сергей Денисенко отметил, что спасатели работают в Затоне с большим удовольствием и осознанием той ответственности, которую они берут на себя за жизни отдыхающих.

Напомним, в Саратовской области до сих официально запрещено массово отдыхать на пляжах в связи с действием ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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