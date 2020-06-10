На Волге около Князевки обнаружили нефтяное пятно
В Саратове спасателям сообщили о нефтяном пятне на Волге около лодочной базы «Князевка».
- Информация об этом поступила оперативному дежурному. Со слов представителя лодочной базы, это пятно находится там постоянно. Спасатели все равно выехали на место, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Фото горспаса
Специалисты уменьшили объем мазутного пятна с помощью специального сорбирующего вещества.
Фото горспаса
На Волге обнаружили мазутное пятно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU