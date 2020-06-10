На Волге около Князевки обнаружили нефтяное пятно

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:44:55+03:00

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В Саратове спасателям сообщили о нефтяном пятне на Волге около лодочной базы «Князевка».

- Информация об этом поступила оперативному дежурному. Со слов представителя лодочной базы, это пятно находится там постоянно. Спасатели все равно выехали на место, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Фото горспаса

Специалисты уменьшили объем мазутного пятна с помощью специального сорбирующего вещества.

Фото горспаса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/784273" frameborder="0"></iframe> На Волге обнаружили мазутное пятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU