В поселке под Энгельсом появился новый мясокомбинат

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:42:33+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 10 июня побывал на новом мясокомбинате ООО «Свинокомплекс «Хвалынский».

В пресс-службе главы региона «КП-Саратов» сообщили, что предприятие находится в поселке Новопушкинское.

- В чистом поле под Энгельсом вырос целый завод — таким образом, предприятие вышло на замкнутый цикл. Проект значимый, объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. Это существенный вклад в развитие экономики региона. Это новые рабочие места, достойная зарплата, социальная ответственность, — сказал Валерий Радаев.

Он отметил важность любого инвестиционного проекта для развития региона. А создание особой экономической зоны послужит росту инвестиций.

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Руководитель компании-инвестора Александр Апканеев отметил поддержку властей при создании завода.

- Инвестпроект был реализован в короткий срок — строительная часть на объекте шла менее года. Производственная мощность мясокомбината составит 21 тыс. тонн мяса в год. На предприятии будет производиться свинина для промышленной переработки, мясо, готовое к розничной продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты. Наличие местного производителя мясных продуктов позволит снизить цену для потребителя и обеспечит жителей области качественной продукцией, — сказал он.

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Таким образом, производственные мощности завода позволят на 30% закрыть потребность жителей региона в свинине.

- Наш инвестпроект стартовал в конце 2018 года. Строительство началось в июле 2019 года. Уже скоро продукция поступит на прилавки Саратовской области, потом планируем выйти на рынки других регионов. До конца года предприятие выйдет на плановую мощность, — сказала Елена Тихонова, гендиректор «Свинокомплекса «Хвалынский».

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На мясокомбинате создано порядка 150 новых рабочих мест, средняя заработная плата работников – 44 тыс. рублей. Планируется привлечение высококвалифицированных специалистов инженерных и технологических специальностей в области мясопереработки, а также рабочих производственных линий.

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ИСТОЧНИК KP.RU