Житель Ровенского района отдаст 302 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 32-летнего жителя Ровенского района виновным в незаконной вырубке деревьев.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 26 декабря 2019 мужчина в 1-м км южнее села Скатовка в третьем квартале выдела 16 Приволжского участкового лесничества незаконно рубил деревья.

Сумма причиненного ущерба этими действиями превысила отметку в 302 тыс. рублей.

Мужчине назначили полтора года условного срока и оштрафовали на указанную сумму.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU