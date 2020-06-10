2020-06-10T17:23:23+03:00
Происшествия

Житель Ровенского района отдаст 302 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев

Гражданин также получил условный срок
Дарья Вострикова
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Суд признал 32-летнего жителя Ровенского района виновным в незаконной вырубке деревьев.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 26 декабря 2019 мужчина в 1-м км южнее села Скатовка в третьем квартале выдела 16 Приволжского участкового лесничества незаконно рубил деревья.

Сумма причиненного ущерба этими действиями превысила отметку в 302 тыс. рублей.

Мужчине назначили полтора года условного срока и оштрафовали на указанную сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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