Житель Ровенского района отдаст 302 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев
Суд признал 32-летнего жителя Ровенского района виновным в незаконной вырубке деревьев.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 26 декабря 2019 мужчина в 1-м км южнее села Скатовка в третьем квартале выдела 16 Приволжского участкового лесничества незаконно рубил деревья.
Сумма причиненного ущерба этими действиями превысила отметку в 302 тыс. рублей.
Мужчине назначили полтора года условного срока и оштрафовали на указанную сумму.
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ИСТОЧНИК KP.RU