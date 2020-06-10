Мошенник убедил саратовца перечислить незнакомцам 204 тыс. рублей
Еще одной жертвой мошенников стал 70-летний житель поселка Солнечный.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина рассказал, что ему позвонил из другого региона якобы сотрудник службы безопасности банка.
От него пенсионер узнал о попытках «украсть» деньги со счета. Чтобы обезопасить средства, незнакомец предложил мужчине подойти к банкомату и следовать его инструкции.
Так гражданин перечислил 204 тыс. рублей на другие номера. После этого собеседник перестал выходить на связь.
Тогда потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU