В Ершове мужчина забил сожительницу накануне 8 марта

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:20:47+03:00

Мужчина сел на восемь лет

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 37-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, что привело к смерти потерпевшего.

Установлено, что вечером 7 марта у себя дома на улице Мелиоративная он поссорился с 33-летней сожительницей. Мужчина избил ее кулаками по голове, а потом ногами по телу.

Пострадавшая не обратилась за медицинской помощью, но 8 марта ей стало хуже. Женщину госпитализировали и прооперировали, но 10 марта она скончалась. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU