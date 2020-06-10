Завтра Алексей Зелепукин ответит на вопросы саратовцев

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:52:30+03:00

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Завтра, 11 июня, с 16:00 до 17:00 пройдет прямая линия с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Владимировичем Зелепукиным.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском УМВД.

По телефону (8452) 99-33-00 можно будет задать свой вопрос о миграционном законодательстве в том числе об исполнении указов президента РФ.

В прямой линии примут участие руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции.

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ИСТОЧНИК KP.RU