В Саратове случилось массовое ДТП с участием Lexus и двух маршруток
В Саратове сегодня днем, 10 июня, случилась массовая авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на перекрестке улиц Аэропорт и Соколовогорская.
- Столкнулись маршрутки №№52 и 31. Обошлось без пострадавших. Во время оформления шоферами европротокола в них врезался Lexus с 55-летним водителем за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Фото городской Госавтоинспекции
Также иностранный внедорожник «собрал» по пути УАЗ, который вел 37-летний мужчина, и Renault Logan с 41-летним гражданином за рулем.
В результате второго столкновения пострадал 57-летний шофер маршрутки №31. Его в больницу увезла скорая помощь.
Фото городской Госавтоинспекции
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU