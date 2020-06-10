В Саратове случилось массовое ДТП с участием Lexus и двух маршруток

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:08:56+03:00

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В Саратове сегодня днем, 10 июня, случилась массовая авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на перекрестке улиц Аэропорт и Соколовогорская.

- Столкнулись маршрутки №№52 и 31. Обошлось без пострадавших. Во время оформления шоферами европротокола в них врезался Lexus с 55-летним водителем за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Фото городской Госавтоинспекции

Также иностранный внедорожник «собрал» по пути УАЗ, который вел 37-летний мужчина, и Renault Logan с 41-летним гражданином за рулем.

В результате второго столкновения пострадал 57-летний шофер маршрутки №31. Его в больницу увезла скорая помощь.

Фото городской Госавтоинспекции

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ИСТОЧНИК KP.RU