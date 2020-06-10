Выпускникам на ЕГЭ не будут выдавать маски и перчатки
Заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева на брифинге в Минздраве рассказала, как идет подготовка к ЕГЭ.
По ее словам, первый экзамен планируется провести 3 июля. Всего по области 10 715 выпускников, которые намерены поступить в вуз, поэтому будут сдавать ЕГЭ. Готовится 62 пункта, их оснащают обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, масками, антисептиками.
Также она пояснила, что средствами индивидуальной защиты будут обеспечены только педагоги и члены экзаменационных комиссий.
- Выпускники приходят со своими средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, — отметила Ирина Чинаева.
Она отметила, что не успевают закупить СИЗы на каждого человека на все экзамены.
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ИСТОЧНИК KP.RU