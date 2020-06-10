Выпускникам на ЕГЭ не будут выдавать маски и перчатки

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:17:24+03:00

ЕГЭ в 2020 году пройдет в новом формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева на брифинге в Минздраве рассказала, как идет подготовка к ЕГЭ.

По ее словам, первый экзамен планируется провести 3 июля. Всего по области 10 715 выпускников, которые намерены поступить в вуз, поэтому будут сдавать ЕГЭ. Готовится 62 пункта, их оснащают обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, масками, антисептиками.

Также она пояснила, что средствами индивидуальной защиты будут обеспечены только педагоги и члены экзаменационных комиссий.

- Выпускники приходят со своими средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, — отметила Ирина Чинаева.

Она отметила, что не успевают закупить СИЗы на каждого человека на все экзамены.

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ИСТОЧНИК KP.RU