Мэр Саратова о плохом ремонте тротуаров в Заводском: Нам такие подрядчики не нужны

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:50:25+03:00

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Сегодня, 10 июня, глава Саратова Михаил Исаев побывал с инспекционной поездкой в Заводском районе и осмотрел ремонт тротуаров.

Вместе с ним были заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко, зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов и глава администрации района Евгений Гарькин.

На улице Орджоникидзе градоначальник раскритиковал работы дорожной организации ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор». Подрядчик выиграл аукцион на выполнение 80% от общего объема ремонта пешеходных зон Заводского района, но качество и сроки выполнения оказались неудовлетворительными.

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Фирма начала и не завершила объекты на проспекте Энтузиастов, улицах Орджоникидзе, Маркина, Заречная. Доделать тротуар на Чернышевского рабочие смогли только спустя два месяца и то не до конца.

- Погодные условия позволяют работать весь световой день — с раннего утра и до позднего вечера. Работы очень много, и мы ко всем подрядчикам обращаемся — финансирование есть, средства ждут вас, когда вы принесете акты выполненных работ. Работайте, вам никто не мешает. Но есть подрядчики, такие как «СМУ-3 «Саратовавтодор». С самого первого дня — одни замечания, за свои средства перекладывают фрагменты тротуаров и пешеходных зон. Ни организации труда, ни логики. Если вы вышли — значит заявили о желании и возможности. Если не можете — разрывайте контракт, — заявил мэр Михаил Исаев.

Он попросил подрядчиков исправить ситуацию, «либо пусть проявят мужество, придут и скажут — мы не можем».

Также Исаев побывал на Крымской улице, где ООО «КПК-СТРОЙ» практически доделала пешеходную зону. Дорожные рабочие оставили большие участки под организацию зеленых зон и сохранили посаженные здесь деревья.

После поездки мэр города поручил своего заму Максиму Сиденко провести в Заводском районе встречу с руководителями подрядных организаций и поставить вопрос о расторжении контрактов с теми, кто не готов работать на результат.

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Напомним, ремонт пешеходных зон в Саратове стал возможен благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину. С его помощью на эти цели было выделено 500 млн рублей. С начала строительного периода из 150 тротуаров отремонтировали 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU