Станислав Шувалов: Зарплаты молодых врачей в Саратове не ниже 23 тыс. рублей
Медорганизации Саратовской области проанализированы на предмет размера зарплат молодых специалистов. Во всех организациях ведется работа, чтобы зарплата специалистов, которые впервые приходят из образовательных учреждений, была не ниже 23 тыс. рублей — у тех, кто с высшим образованием, и 14 тыс. рублей — для специалистов со средним образованием. Об этом заявил на брифинге в Минздраве 10 июня первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
На низкие зарплаты и оклады пожаловались медработники и врачи в паблике volodin.saratov в Инстаграм.
Он также ранее прокомментировал жалобу медиков президенту Путину на отсутствие выплат за работу в условиях коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU