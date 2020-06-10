Станислав Шувалов: Зарплаты молодых врачей в Саратове не ниже 23 тыс. рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:15:29+03:00

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Медорганизации Саратовской области проанализированы на предмет размера зарплат молодых специалистов. Во всех организациях ведется работа, чтобы зарплата специалистов, которые впервые приходят из образовательных учреждений, была не ниже 23 тыс. рублей — у тех, кто с высшим образованием, и 14 тыс. рублей — для специалистов со средним образованием. Об этом заявил на брифинге в Минздраве 10 июня первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

На низкие зарплаты и оклады пожаловались медработники и врачи в паблике volodin.saratov в Инстаграм.

Он также ранее прокомментировал жалобу медиков президенту Путину на отсутствие выплат за работу в условиях коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU