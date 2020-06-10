В селе под Саратовом в частном доме нашли труп мужчины

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:31:17+03:00

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В селе Каменка Турковского района Саратовской области сегодня утром, 10 июня, нашли труп мужчины.

- Тело 47-летнего местного жителя обнаружили в частном доме, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели вместе с судмедэкспертом место происшествия.

Назначено исследование для установления точной причины смерти мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU