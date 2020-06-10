В селе под Саратовом в частном доме нашли труп мужчины
В селе Каменка Турковского района Саратовской области сегодня утром, 10 июня, нашли труп мужчины.
- Тело 47-летнего местного жителя обнаружили в частном доме, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели вместе с судмедэкспертом место происшествия.
Назначено исследование для установления точной причины смерти мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU