Подвал девятиэтажки в Саратове тушили 12 пожарных
Возгорание случилось на улице Малая Затонская
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В Волжском районе Саратова вчера утром, 9 июня, произошел пожар в подвале девятиэтажного дома.
- Сигнал о возгорании на улице Малая Затонская поступил в 08:14. На место выехали три единицы техники и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Площадь пожара составила 2 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU