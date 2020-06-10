Подвал девятиэтажки в Саратове тушили 12 пожарных

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:49:32+03:00

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В Волжском районе Саратова вчера утром, 9 июня, произошел пожар в подвале девятиэтажного дома.

- Сигнал о возгорании на улице Малая Затонская поступил в 08:14. На место выехали три единицы техники и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пожара составила 2 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU