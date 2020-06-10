Промахнувшийся саратовец по пьяни ударил женщину кувалдой по голове
В Воскресенском районе осудили 36-летнего саратовца. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.
- В июне 2019 года мужчина приехал к знакомым в район. Там он познакомился с жителем села Студеновка, тот пригласил их к себе домой, чтобы выпить, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Компания пила до утра, что возмутило сожительницу хозяина дома. Она высказала все гостям и попросила уйти.
Недовольный мужчина взял металлическую кувалду, вышел на улицу и захотел ударить женщину по руке, но промахнулся и стукнул гражданку по затылку.
Суд приговорили злоумышленника к 240 часам обязательных работ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU