Промахнувшийся саратовец по пьяни ударил женщину кувалдой по голове

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:04:39+03:00

Он хотел стукнуть ее по руке

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В Воскресенском районе осудили 36-летнего саратовца. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

- В июне 2019 года мужчина приехал к знакомым в район. Там он познакомился с жителем села Студеновка, тот пригласил их к себе домой, чтобы выпить, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Компания пила до утра, что возмутило сожительницу хозяина дома. Она высказала все гостям и попросила уйти.

Недовольный мужчина взял металлическую кувалду, вышел на улицу и захотел ударить женщину по руке, но промахнулся и стукнул гражданку по затылку.

Суд приговорили злоумышленника к 240 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU