Депутат одобрил дату довыборов в Саратовскую облдуму, которая не попадает на День трезвости
Депутаты Саратовской областной думы приняли решение о дате дополнительных выборов.
На внеочередном заседании, которое состоялось сегодня, 10 июня, было принято решение о дате 13 сентября.
Напомним, необходимо выбрать депутатов на освободившиеся мандаты Сергея Суровова и Максима Шихалова.
Депутат Леонид Писной в ходе дискуссии одобрил 13 сентября. Он пояснил, что, во-первых, это День города, Саратову исполнится 430 лет.
- И эта дата не попадает в многочисленный День трезвости, — пояснил он свою позицию.
На проведение довыборов потребуется порядка 18 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU