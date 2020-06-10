Депутат одобрил дату довыборов в Саратовскую облдуму, которая не попадает на День трезвости

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:23:35+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы приняли решение о дате дополнительных выборов.

На внеочередном заседании, которое состоялось сегодня, 10 июня, было принято решение о дате 13 сентября.

Напомним, необходимо выбрать депутатов на освободившиеся мандаты Сергея Суровова и Максима Шихалова.

Депутат Леонид Писной в ходе дискуссии одобрил 13 сентября. Он пояснил, что, во-первых, это День города, Саратову исполнится 430 лет.

- И эта дата не попадает в многочисленный День трезвости, — пояснил он свою позицию.

На проведение довыборов потребуется порядка 18 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU