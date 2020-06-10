Во время перевозки заключенных под Саратовом один из уголовников совершил побег
В Красноармейском районе Саратовской области будут судить 22-летнего заключенного, обвиняемого в побеге.
- Он отбывал наказание в колонии-поселении на территории района. По версии следствия, февральским вечером при этапировании из колонии-поселения в СИЗО он совершил побег на станции Карамыш. На этот шаг он пошел, не желая отбывать срок в виде месяца и 20 дней за кражу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Мужчину задержали в 20 км с помощью собаки. Дело направлено в Красноармейский городской суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU