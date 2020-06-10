В Саратове разыскивают Александра Логинова

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:50:15+03:00

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В Саратове разыскивают 65-летнего Александра Логинова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина пропал 23 мая.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165 см, черные вьющиеся до плеч волосы, карие глаза, худощавое телосложение, смуглое лицо.

Он был одет в черный пиджак, классические серые брюки, темные трико с белой полосой по всей длине. На голове у мужчины была черная кепка. На ногах зимние полуботинки с овальными носами и носки по типу гольф, махровые и до колен, этого же цвета.

У Александра Логинова отсутствует средний палец на правой руке до середины третьей фаланги.

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ИСТОЧНИК KP.RU