В Саратове разыскивают Александра Логинова
В Саратове разыскивают 65-летнего Александра Логинова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина пропал 23 мая.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165 см, черные вьющиеся до плеч волосы, карие глаза, худощавое телосложение, смуглое лицо.
Он был одет в черный пиджак, классические серые брюки, темные трико с белой полосой по всей длине. На голове у мужчины была черная кепка. На ногах зимние полуботинки с овальными носами и носки по типу гольф, махровые и до колен, этого же цвета.
У Александра Логинова отсутствует средний палец на правой руке до середины третьей фаланги.
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ИСТОЧНИК KP.RU