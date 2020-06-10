Погода на выходные с 12 по 14 июня в Саратове: горожан ждет жара, грозы и усиление ветра

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:29:06+03:00

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До конца рабочей недели жители областного центра будут наслаждаться жаркой сухой погодой, но после 12 июня ее характер изменится.

Как сообщила «КП-Саратов» заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в Саратов пришло «реальное» лето.

- В ближайшие дни нас ждет комфортная летняя погода, — отметила Светлана Григорьевна. — В Саратове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла. В южных районах области столбик термометра повысится до 36 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Осадков не предвидится.

По словам синоптика, характер погоды начнет меняться после 12 июня. В Саратове 13-14 июня прогнозируется облачность, кратковременные дожди, грозы. В дневные часы в областном центре ожидается температура от 21 до 23 градусов тепла. В ночные часы столбик термометра опустится до 9 градусов выше нуля. Также прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 18 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU