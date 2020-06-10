Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:47:01+03:00

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Сегодня, 10 июня, федеральный штаб подтвердил данные регионального о 117 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.

В регионе зафиксировано 4 132 заражения.

За сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 216 летальных исходов. Выздоровели 10 386 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах, 6 358 смертей. Число выздоровевших составляет 252 783 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU