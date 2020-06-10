В Хвалынске задержали и будут судить мужчину с 6 кг марихуаны
В Хвалынске будут судить 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.
- В период с августа 2019 по март 2020 года мужчина нарвал во дворе своего дома кусты дикорастущей конопли. Он хранил часть наркотика — 103,1 грамма — в пакетике в кармане куртки, пока вещество не изъяла полиция, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Также у него в надворной постройке по месту жительства лежало более 6 кг марихуаны, которые он приобрел ранее.
Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU