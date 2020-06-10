Депутат в Саратовской области незаконно присвоил себе 300 тыс. рублей
В Саратовской области депутата Дергачевского района уличили в присвоении денег или растрате и служебном подлоге
- Следствие считает, что депутат без заседания Совета депутатов и голосования об увеличении денежного содержания внес в документы ложные сведения. Тем самым бюджету был причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
После этого правоохранители возбудили два уголовных дела и соединили их в одно производство. Пока что ведется предварительное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU