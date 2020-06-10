Депутат в Саратовской области незаконно присвоил себе 300 тыс. рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области депутата Дергачевского района уличили в присвоении денег или растрате и служебном подлоге

- Следствие считает, что депутат без заседания Совета депутатов и голосования об увеличении денежного содержания внес в документы ложные сведения. Тем самым бюджету был причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого правоохранители возбудили два уголовных дела и соединили их в одно производство. Пока что ведется предварительное расследование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU