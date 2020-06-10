Мужчина убил женщину из-за недостатка внимания и спрятал тело в Энгельсе

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:45:23+03:00

Мужчина рассказал, как убивал женщину. Фото СУ СКР по Саратовской области

Преступление раскрыто через полтора года

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В Энгельсе Саратовской области раскрыто убийство 2018 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 63-летняя женщина.

Долгое время она числилась без вести пропавшей. Розыск не прекращался. Оперативникам и следователям удалось установить возможных подозреваемых. Была задержаны для дачи показаний двое мужчин — 39 и 47-летний жители Энгельса.

На допросе они признались в убийстве и рассказали подробности, а также указали, где спрятали тело.

Преступление раскрыто через 1,5 года. Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2018 года они вместе с 63-летней женщиной распивали спиртное в доме на улице Дубовская. 39-летний мужчина обиделся, что собутыльница не оказывает ему достаточно внимания

Он повалил пенсионерку на матрас, сел сверху и принялся душить. После этого дважды ударил молотком по лицу.

Когда потерпевшая умерла, мужчины избавились от тела — они перетащили труп на улицу Московская в Энгельсе и сбросили в яму.

Тело было сброшено в яму. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, их арестовали. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU