Мужчина убил женщину из-за недостатка внимания и спрятал тело в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области раскрыто убийство 2018 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 63-летняя женщина.
Долгое время она числилась без вести пропавшей. Розыск не прекращался. Оперативникам и следователям удалось установить возможных подозреваемых. Была задержаны для дачи показаний двое мужчин — 39 и 47-летний жители Энгельса.
На допросе они признались в убийстве и рассказали подробности, а также указали, где спрятали тело.
Преступление раскрыто через 1,5 года. Фото СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2018 года они вместе с 63-летней женщиной распивали спиртное в доме на улице Дубовская. 39-летний мужчина обиделся, что собутыльница не оказывает ему достаточно внимания
Он повалил пенсионерку на матрас, сел сверху и принялся душить. После этого дважды ударил молотком по лицу.
Когда потерпевшая умерла, мужчины избавились от тела — они перетащили труп на улицу Московская в Энгельсе и сбросили в яму.
Тело было сброшено в яму. Фото СУ СКР по Саратовской области
Сейчас им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, их арестовали. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU