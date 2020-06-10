В Instagram сторонников Володина рассказывают о низких зарплатах специалистов

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:57:55+03:00

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В Instagram сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина подняли тему зарплат молодым специалистам.

В прошлом году по инициативе председателя ГД была достигнута договоренность о повышении зарплат учителям и врачам, начинающим свой трудовой путь.

- Однако в настоящее время в Саратовской области появляются объявления о приеме молодых специалистов с заработной платой в 13 тыс. рублей, — отмечается в посте в соцсети.

Подписчиков попросили рассказать, подняли ли им зарплату до 20 и 23 тыс. рублей.

В комментариях многие пользователи заявили, что зарплата не увеличилась.

- Нет, не подняли, дочь — преподаватель математики зп — 14 тыс. рублей, — заявила пользовательница 181170stavros.

Сведениями о зарплатах врачей поделился комментатор existdoc. Он отметил, что сверхурочные в районах у врачей урезали, из-за этого зарплата стала еще меньше.

- Во время карантина врачи стационаров сидят дома на вызове. Поступил больной — приехала скорая, привезла врача в стационар — осмотрел больного, определил тактику — уехал домой. Пробыл в больнице 1–4 часа с ним — получил свои 400 рублей за работу. Так и живем, — делится пользователь соцсети.

Еще один комментатор рассказал о заработной плате в детских садах.

- У медсестер детских садов тоже зарплата 12 000. При нагрузке с 8 до 17, а часто и до 19:00. И в саду от 300 детей, — поделилась oksana__zharkova_35.

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ИСТОЧНИК KP.RU