Стали известны предприятия Саратовской области, где ожидаются массовые сокращения

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:42:46+03:00

В Центрах занятости на учете стоят более 34 тыс. человек Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сейчас на учете уже стоят 34,7 тыс. безработных

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В Саратовской области в центрах занятости населения на учете стоят 34 775 безработных.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, уровень безработицы составляет 2,9%.

С начала года уволены 1,6 тыс. человек. Для сравнения: за аналогичный прошлогодний период — 1,4 тыс. человек.

Служба занятости сообщает, что планируется уволить с предприятий 1,8 тыс. человек (в аналогичном периоде 2019 года — 3,2 тыс. человек).

- О наиболее значительных планируемых высвобождениях заявили АО «Нижневолжский коммерческий банк» (241 человек), ПАО «Богородскнефть» (105 человек), ООО «Ростагро-Саратов» (102 человека), АО «Завод металлоконструкций» (93 человека), — рассказали в министерстве.

Кроме того, 9,3 тыс. человек работают в режиме неполной занятости. Это касается обрабатывающей отрасли, торговли и транспорта. Напомним, МУПП «Саратовгорэлектротранс» переводит 700 работников на такой график.

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ИСТОЧНИК KP.RU