2020-06-10T09:35:11+03:00
Общество

Балаковская АЭС подарила спортсменам города боксерский ринг международного класса

Такого оборудования спортсмены города ждали более 15 лет
Екатерина Семенова
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Балаковская АЭС подарила спортсменам боксерский ринг международного классаБалаковская АЭС подарила спортсменам боксерский ринг международного класса
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9 июня новый боксерский ринг, приобретенный на средства атомной станции, в контрольной сборке был представлен региональным журналистам и представителям балаковского спорта.

- К сожалению, сегодня работы спортивных секций приостановлены. Но нашим детям, когда они вернутся к тренировкам, будет вдвойне приятно выйти на новый ринг. Уверен, что они будут в восторге, — поделился старший тренер отделения бокса ДЮСШ «Олимпик» Кирилл Трухляев. — Предыдущее оборудование устарело и технически, и морально. Заниматься было очень сложно.

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По словам боксеров, такого оборудования спортсмены города ждали более 15 лет. Новый ринг отвечает всем современным российским и международным стандартам. Главной особенностью данного приобретения является мобильность. Ринг можно устанавливать в любом пригодном для соревнований месте, а на его сборку требуется пара часов.

- Благодаря руководству атомной станции, Госкорпорации «Росатом» и фонду АТР АЭС, а также нескольким предприятиям Балакова удалось приобрести ринг, необходимый для развития бокса в нашем городе, — пояснил Президент федерации бокса в Балакове, начальник управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко. — Бокс в городе живет и развивается, с каждым годом количество желающих заниматься им растет! Теперь у нас есть возможность вывести подготовку спортсменов на новый уровень и ждать появляется чемпионов!

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Проект, в рамках которого был приобретен ринг, также подразумевает проведение боксерского турнира, запланированного на 28 сентября. Соревнования по боксу памяти почетного гражданина БМР И.К. Трухляева будут приурочены к празднованию 75-летия атомной промышленности. Ожидается, что в нем примут участие представители восьми городов присутствия концерна «Росэнергоатом».

Отметим, что боксерский ринг — не единственный подарок для юных спортсменов. Приобретена новая форма, судейское оборудование, а также победный пьедестал и спортивный инвентарь.

- Считаю, это будет огромным подспорьем и стимулом к привлечению детей в спорт, — поделилась директор ДЮСШ «Олимпик» Ирина Васильева. — В настоящее время боксом в школах «Олимпик» и «ДРОЗД» занимаются около 500 человек. Для многих спортсменов этот ринг позволит вырасти в выбранном виде спорта и даст шанс реализовать свой потенциал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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