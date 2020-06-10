Валерий Радаев раскритиковал ремонт тротуаров в Саратове
Вчера, 9 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал ремонт дорог в Саратове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.
Глава региона посетил улицу Белоглинская, где закончены на работы на площади 4 880 кв. м. В ближайшее время здесь начнут ставить бордюры. Губернатору доложили, что на скорость ремонта здесь влияют вскрышные работы. Валерий Радаев потребовал, чтобы они были синхронизированы с дорожными.
- Пять дорог совсем не начинали, исполняемость низкая. Такого не должно быть, — отметил Радаев и подчеркнул, что качество должно быть на первом месте.
Глава региона поставил задачу энергетикам ПАО «Т Плюс» оперативно завершить испытания на улице Григорьева, чтобы начался ремонт дороги, и потребовал закончить ремонт улицы Некрасова до 12 июня.
- Здесь спуск к Волге, люди идут на набережную гулять. Поэтому не должно быть так, что улица отремонтирована кусками. Доведите ремонтные работы до конца улицы. Это касается и улицы Некрасова, и улицы Белоглинская, — подчеркнул Валерий Радаев.
Зампреду Роману Бусаргину, а также исполняющему обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексею Зайцеву поручено сопровождать дорожные работы в городе, оказывать содействие местной власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU