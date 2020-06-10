Тело пропавшей женщины нашли в сгоревшем доме Питерского района
В Питерском районе Саратовской области найдены останки человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Установлено, что 8 июня в полицию поступило заявление о пропавшей без вести 42-летней женщины. По словам ее матери, жительницы села Трудовое, она пропала 4 июня — ушла из дома и не вернулась.
Были организованы поиски. Полиция установила, что 5 июня в селе произошел пожар, сгорел частный дом. Был начат разбор завалов и найдены человеческие останки.
Следователи осмотрели место происшествия и тела.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU