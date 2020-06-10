Тело пропавшей женщины нашли в сгоревшем доме Питерского района

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:34:13+03:00

Тело женщины нашли при разборе завалов. Фото СУ СКР по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

В Питерском районе Саратовской области найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Установлено, что 8 июня в полицию поступило заявление о пропавшей без вести 42-летней женщины. По словам ее матери, жительницы села Трудовое, она пропала 4 июня — ушла из дома и не вернулась.

Были организованы поиски. Полиция установила, что 5 июня в селе произошел пожар, сгорел частный дом. Был начат разбор завалов и найдены человеческие останки.

Следователи осмотрели место происшествия и тела.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU