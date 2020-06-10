В Саратове возбудили дело за халатность полицейских, не заметивших юного наркомана
В Саратове подросток употребил наркотики и попал в реанимацию. Это случилось якобы из-за плохой работы полицейских.
- Следователи возбудили уголовное дело за халатность и использование заведомо поддельного официального документа после проверки, проведенной по указанию прокурора области Сергея Филипенко, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Прокурор Саратовского района выявил факты фальсификации со стороны сотрудника ПДН.
В ноябре 2019 года подростка поставили на учет в связи с употреблением алкоголя. Однако инспектор подложил к карточке поддельные документы: объяснения подростка, рапорта о проделанной с ним работе и другое, а реальная работа не проводилась.
Установлено, что работа в части профилактики повторных преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних проводилась плохо. Полицейские формально и шаблонно выполняли работу.
В дальнейшем парень употребил наркотики и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. После этого было возбуждено дело за халатность и использование поддельного документа.
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ИСТОЧНИК KP.RU