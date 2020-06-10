2020-06-10T09:31:21+03:00
Происшествия

Работникам завода «Контакт» в Саратове выплатили свыше 10,8 млн рублей долга по зарплате

Своих денег не видели 1 408 человек
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, за апрель 2020 года 1 408 работников завода «Контакт» недополучили свыше 10,8 млн рублей.

Исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества получил представление, руководителю предприятия объявили предостережение.

После принятых мер граждане получили свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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