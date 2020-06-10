Работникам завода «Контакт» в Саратове выплатили свыше 10,8 млн рублей долга по зарплате
Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, за апрель 2020 года 1 408 работников завода «Контакт» недополучили свыше 10,8 млн рублей.
Исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества получил представление, руководителю предприятия объявили предостережение.
После принятых мер граждане получили свои деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU