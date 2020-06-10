Пугачевские библиотеки подготовили проекты о своих земляках: героях фронта и тыла

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:30:49+03:00

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Городские и сельские библиотеки Пугачевского района подготовили свои работы на конкурс депутата Госдумы Николая Панкова «Слава, достойная памяти». Они посвящены не только судьбе земляков — героев фронта и тыла — но и истории родного края, литературным произведениям о войне.

- В нашем селе жил самобытный поэт Александр Иванович Соколов, непосредственный свидетель того времени. Он не участвовал в военных битвах. Но это он видел покалеченных солдат, вернувшихся с войны, слезы и крики после полученных похоронок, тяжелый труд детей и стариков. Его впечатления остались в стихах, которые и сегодня не оставляют равнодушными. Невозможно читать без чувства боли и горечи его стихи о войне, Победе, земляках-фронтовиках, ведь все тяготы Великой Отечественной войны прошли через судьбы его односельчан и через его собственную жизнь, — рассказала сотрудник библиотеки села Рахмановка Лариса Александровна Ефремова.

Сотрудник библиотеки села Рахмановка Лариса Александровна Ефремова

Почти 30 тыс. пугачевцев были призваны в ряды Советской Армии в годы войны, это были и взрослые, и совсем молодые люди. Они воевали на всех фронтах и в партизанских отрядах, 8 336 из них не вернулись домой. Ковали Победу и в тылу: на средства горожан и сельских тружеников были построены 21 боевой самолет и танковая колонна им. Чапаева. Труженики села отправили для фронта 5 млн пудов хлеба, десятки тысяч пудов другой сельскохозяйственной продукции, а жители Пугачева отправили сотни посылок и теплых вещей для фронтовиков.

- Из нашего поселка было взято на фронт около тысячи человек. Наши земляки: участники войны, труженики тыла, дети войны, все они — герои Победы. Задача сегодняшнего поколения – сохранить в памяти их имена, отдать им дань уважения, постигать историю страны, обращаясь к ее прошлому. Только воспитание патриотизма и развитие интереса к истории своей малой родины научит потомков чтить эту память, — считает заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Петровна Курдяева.

Заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Петровна Курдяева

Участники конкурса собрали уникальные исторические сведения, изучая сельские и семейные архивы, музейные материалы, подшивки газет, встречаясь с земляками, которые помнят годы войны. По их словам, необходимо, чтобы молодое поколение хорошо знало героическую историю своей страны и малой Родины, не допуская, чтобы кто-то пытался ее исказить.

- Когда в соседних государствах переписывают историю, сносят памятники героям Великой Отечественной войны, очень важно подрастающему поколению знать правду от тех, кто видел войну своими глазами, — подчеркнула Мария Ильинична Родичкина, заведующая библиотекой поселка Чапаевский.

Заведующая библиотекой поселка Чапаевский Мария Ильинична Родичкина

Как отметил Николай Панков, конкурс поможет не только выявить лучших, но и привлечь внимание к непростой профессии библиотекаря, помочь наладить контакты друг с другом и поделиться интересными наработками. Для этого победители конкурса во время поездки в город-герой Волгоград встретятся со своими волгоградскими коллегами.

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ИСТОЧНИК KP.RU