2020-06-10T09:30:49+03:00
Общество

Пугачевские библиотеки подготовили проекты о своих земляках: героях фронта и тыла

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Городские и сельские библиотеки Пугачевского района подготовили свои работы на конкурс депутата Госдумы Николая Панкова «Слава, достойная памяти». Они посвящены не только судьбе земляков — героев фронта и тыла — но и истории родного края, литературным произведениям о войне.

- В нашем селе жил самобытный поэт Александр Иванович Соколов, непосредственный свидетель того времени. Он не участвовал в военных битвах. Но это он видел покалеченных солдат, вернувшихся с войны, слезы и крики после полученных похоронок, тяжелый труд детей и стариков. Его впечатления остались в стихах, которые и сегодня не оставляют равнодушными. Невозможно читать без чувства боли и горечи его стихи о войне, Победе, земляках-фронтовиках, ведь все тяготы Великой Отечественной войны прошли через судьбы его односельчан и через его собственную жизнь, — рассказала сотрудник библиотеки села Рахмановка Лариса Александровна Ефремова.

Сотрудник библиотеки села Рахмановка Лариса Александровна Ефремова

Сотрудник библиотеки села Рахмановка Лариса Александровна Ефремова

Почти 30 тыс. пугачевцев были призваны в ряды Советской Армии в годы войны, это были и взрослые, и совсем молодые люди. Они воевали на всех фронтах и в партизанских отрядах, 8 336 из них не вернулись домой. Ковали Победу и в тылу: на средства горожан и сельских тружеников были построены 21 боевой самолет и танковая колонна им. Чапаева. Труженики села отправили для фронта 5 млн пудов хлеба, десятки тысяч пудов другой сельскохозяйственной продукции, а жители Пугачева отправили сотни посылок и теплых вещей для фронтовиков.

- Из нашего поселка было взято на фронт около тысячи человек. Наши земляки: участники войны, труженики тыла, дети войны, все они — герои Победы. Задача сегодняшнего поколения – сохранить в памяти их имена, отдать им дань уважения, постигать историю страны, обращаясь к ее прошлому. Только воспитание патриотизма и развитие интереса к истории своей малой родины научит потомков чтить эту память, — считает заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Петровна Курдяева.

Заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Петровна Курдяева

Заведующая библиотекой поселка Солянский Ольга Петровна Курдяева

Участники конкурса собрали уникальные исторические сведения, изучая сельские и семейные архивы, музейные материалы, подшивки газет, встречаясь с земляками, которые помнят годы войны. По их словам, необходимо, чтобы молодое поколение хорошо знало героическую историю своей страны и малой Родины, не допуская, чтобы кто-то пытался ее исказить.

- Когда в соседних государствах переписывают историю, сносят памятники героям Великой Отечественной войны, очень важно подрастающему поколению знать правду от тех, кто видел войну своими глазами, — подчеркнула Мария Ильинична Родичкина, заведующая библиотекой поселка Чапаевский.

Заведующая библиотекой поселка Чапаевский Мария Ильинична Родичкина

Заведующая библиотекой поселка Чапаевский Мария Ильинична Родичкина

Как отметил Николай Панков, конкурс поможет не только выявить лучших, но и привлечь внимание к непростой профессии библиотекаря, помочь наладить контакты друг с другом и поделиться интересными наработками. Для этого победители конкурса во время поездки в город-герой Волгоград встретятся со своими волгоградскими коллегами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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