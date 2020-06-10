Заводской район Саратова остался без воды
Идут работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 июня, жители Заводского района Саратова остались без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Огородной, 87, 87а, 87Б, 89, 7-й Нагорной, 22/28.
Водоснабжение вернут ориентировочно в 17:00, как только закончат работы на коммуникациях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU