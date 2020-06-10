Заводской район Саратова остался без воды

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:25:46+03:00

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Сегодня, 10 июня, жители Заводского района Саратова остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Огородной, 87, 87а, 87Б, 89, 7-й Нагорной, 22/28.

Водоснабжение вернут ориентировочно в 17:00, как только закончат работы на коммуникациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU