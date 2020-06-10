Половину работников МУПП «Саратовгорэлектротранс» переводят на неполный день

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:24:34+03:00

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Работников МУПП «Саратовгорэлектротранс» переводят на неполный рабочий день.

Сообщение об этом появилось в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram, в комментарии к одному из постов.

В министерстве труда и социальной защиты «КП-Саратов» подтвердили, что к ним поступило уведомление от предприятия.

- С 22 июня по 31 августа 2020 года в связи со значительным уменьшением объемов работы предприятия, а также в целях сохранения рабочих мест. В режиме неполного рабочего времени предположительно будут работать 700 человек. Водители и кондукторы в данную категорию не входят, — отметили в министерстве.

Сейчас на МУПП «СГЭТ» трудятся около полутора тыс. человек. То есть в подобном режиме окажется половина работников.

Рабочие предприятия рассказали «Комсомолке», что такая практика существует каждый год. Многие работники, включая тех, кто занят в обслуживании подвижного состава, пишут соответствующие заявления. Обычно на режим неполного рабочего времени их переводят с начала лета до ноября, объясняя это необходимостью экономии. У некоторых вместо этого вводятся два обеденных перерыва.

Напомним, в последнее время на предприятии сложилась непростая ситуация. Ряд сотрудников высказали серьезные претензии к новому руководителю — Владимиру Прохорову. На акции протеста они потребовали его отставки. В конфликт вмешалась мэрия, депутаты, губернатор Валерий Радаев, прокуратура. Было решено создать рабочую группу и разобраться в причинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU