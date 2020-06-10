Около Сенного 53-й автобус сбил пенсионера

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:25:33+03:00

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В Кировском районе Саратова сегодня утром, 10 июня, автобус №53 сбил пешехода.

- Авария произошла в 07:30 напротив дома №113/331 по улице Астраханская. Под колеса общественного транспорта попал 73-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU