2020-06-10T08:25:33+03:00
Происшествия

Около Сенного 53-й автобус сбил пенсионера

Пострадавший попал в больницу
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова сегодня утром, 10 июня, автобус №53 сбил пешехода.

- Авария произошла в 07:30 напротив дома №113/331 по улице Астраханская. Под колеса общественного транспорта попал 73-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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