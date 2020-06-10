В Саратове мужчина на ВАЗ-2109 сбил 13-летнего мальчика

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:28:24+03:00

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Вчера, 9 июня, в 20:05 56-летний водитель ВАЗ-2109 устроил ДТП во дворе напротив дома №6 на улице Уфимцева в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он сбил 13-летнего мальчика.

Ребенка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU