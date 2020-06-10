Саратовские гребчихи самоизолировались на базе в Новогорске
Участницы сборной России по гребле саратовские спортсменки Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова находятся на самоизоляции в учебно-тренировочном центре «Ноговогорск» в Московской области.
Как отметил в своем Instagram министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов, эта база, где обычно готовятся тяжелоатлеты, но в условиях пандемии сюда направили гребцов.
Спортсменки вместе с тренером Алексеем Колобуховым сдали анализ на антитела к коронавирусу, но к тренировкам, ради которых они прибыли сюда, приступить пока не могут — ждут результатов.
- Пока каждый из них находится в индивидуальном номере на самоизоляции, — написал министр.
ИСТОЧНИК KP.RU