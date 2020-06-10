Саратовские гребчихи самоизолировались на базе в Новогорске

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:13:50+03:00

К тренировкам они не приступили, пока не готовы анализы на наличие антител к коронавирусу

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Участницы сборной России по гребле саратовские спортсменки Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова находятся на самоизоляции в учебно-тренировочном центре «Ноговогорск» в Московской области.

Как отметил в своем Instagram министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов, эта база, где обычно готовятся тяжелоатлеты, но в условиях пандемии сюда направили гребцов.

Спортсменки вместе с тренером Алексеем Колобуховым сдали анализ на антитела к коронавирусу, но к тренировкам, ради которых они прибыли сюда, приступить пока не могут — ждут результатов.

- Пока каждый из них находится в индивидуальном номере на самоизоляции, — написал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU