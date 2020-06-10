В Балашове трое мужчин устроили групповое изнасилование в новогодние праздники

10 Июнь 2020 2020-06-09T22:02:34+03:00

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В Балашове будут судить трех мужчин за изнасилование, в том числе групповое, а также сексуальное насилие.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемые — 23, 25 и 52-летние местные жители.

По версии следствия, 2 января они распивали алкоголь дома у старшего приятеля и решили пригласить в гости его бывшую сожительницу. Женщина откликнулась, так как доверяла мужчине. Однако ее изнасиловали — сперва один, а потом оба молодых человека. Также все втроем они совершили насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, свое преступление насильники снимали на телефон.

Женщина не сразу сообщила в полицию, лишь через некоторое время, когда оправилась от шока. Найденное видео стало важной уликой.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Свою вину они признали и раскаялись. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU