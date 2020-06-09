Министр здравоохранения рассказал, из каких районов больше всего жалоб не невыплаты медикам

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:27:13+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании Координационного совета отчитался о выплатах медицинским работникам.

Он сообщил, что на финансирование выплат медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрено 542 млн рублей. 433 из них уже перечислены учреждениям.

Также в Фонд социального страхования поданы списки о страховых выплатах 80 заразившимся медикам из 587. Деньги уже получили 19 человек.

Олег Костин отметил, что продолжают поступать сообщения на горячую линию по вопросам стимулирующих выплат. Около половины из них приходится всего на несколько районов. Он назвал некоторые: Краснокутский, Марксовский, Самойловский, Красноармейский, Петровский, Балашовский.

- Туда направили усилия по разъяснению действий. Работа с обращениями граждан — один из критериев оценки работы руководителей медорганизаций, она прямо влияет на их зарплату, — подчеркнул Олег Костин.

Губернатор Валерий Радаев поинтересовался, есть ли среди жалоб на невыплаты те, которые подтвердились.

Олег Костин рассказал о таких случаях. По его словам, случается, что врач не задокументировал факт общения с коронавирусным больным. Для исправления ситуации данные восстанавливают задним числом. Но есть и такое, что на выплаты претендуют медики, работающие с обычными пациентами.

- Но постановление правительства имеет определенные критерии. Хотя, конечно, каждый сотрудник в такое время достоин повышения зарплаты, — считает Олег Костин.

Он заверил, что все выплаты за май будут сделаны вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU