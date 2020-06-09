В Саратовскую область приходят еще 45 аппаратов ИВЛ
В Саратовскую область до конца недели поступят 45 аппаратов ИВЛ. Это стало возможным после личного вмешательства губернатора Валерия Радаева.
- Буквально 40 минут назад в разговоре с Минпромом РФ подтвердили поставку 45 аппаратов ИВЛ фирмы «Швабе» до конца этой недели. Это стало возможным благодаря вашему вмешательству в ситуацию, — рассказал губернатору на совещании координационного совета по коронавирусу 9 июня председатель правительства Александр Стрелюхин.
По его словам, еще около 50 аппаратов «придется возвращать на перезапуск». Речь, по всей видимости, идет о бракованной технике.
ИСТОЧНИК KP.RU