Количество зараженных коронавирусом в психиатрической больнице Красноармейска выросло до 44
К 9 июня в психиатрической клинике в Красноармейском районе Саратовской области количество зараженных COVID-19 возросло до 44. Среди них восемь медиков и 36 пациентов. Об этом на координационном совете по коронавирусу 9 июня в правительстве области заявил министр здравоохранения Олег Костин.
Напомним, на брифинге в понедельник, 8 июня, первый замминистра Шувалов сказал про 35 случаев в этой больнице.
- Медработники госпитализированы в коронавирусный госпиталь, всего за два дня там обследовано 844 человека, 544 проживающих и 270 человек из числа медицинского персонала. Сейчас больница закрыта на прием, прекращен перевод пациентов по отделениям. Туда направлена медицинская бригада, — сказал Олег Костин.
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ИСТОЧНИК KP.RU