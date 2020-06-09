Количество зараженных коронавирусом в психиатрической больнице Красноармейска выросло до 44

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:30:47+03:00

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К 9 июня в психиатрической клинике в Красноармейском районе Саратовской области количество зараженных COVID-19 возросло до 44. Среди них восемь медиков и 36 пациентов. Об этом на координационном совете по коронавирусу 9 июня в правительстве области заявил министр здравоохранения Олег Костин.

Напомним, на брифинге в понедельник, 8 июня, первый замминистра Шувалов сказал про 35 случаев в этой больнице.

- Медработники госпитализированы в коронавирусный госпиталь, всего за два дня там обследовано 844 человека, 544 проживающих и 270 человек из числа медицинского персонала. Сейчас больница закрыта на прием, прекращен перевод пациентов по отделениям. Туда направлена медицинская бригада, — сказал Олег Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU