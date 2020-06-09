Валерий Радаев о череде смертельных ДТП в Саратове: У водителей за период самоизоляции накопилось много энергии

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:22:53+03:00

Аварии в последние дни в регионе уносят много жизней

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Губернатор Радаев заявил, что пора бить тревогу по поводу большого количества ДТП в последние дни со смертельным исходом.

- Только на сегодняшнее утро — двое погибших и двое пострадавших. Вчера ДТП в Базарно-Карабулакском районе со смертельным исходом. Всего с начала недели восемь дорожно-транспортных происшествий с гибелью четырех человек, семью тяжело травмированными, включая детей, — напомнил статистику Радаев 9 июня перед началом заседания областного координационного совета по коронавирусу.

Он поручил зампреду Роману Бусаргину встретиться с руководством региональной Госавтоинспекции и провести детальный анализ по каждому случаю.

- Если следовать бытовой логике, то у водителей за период самоизоляции накопилась много энергии. Но слишком высока цена такой бесшабашности. Считаю, что нужно принимать усиленные профилактические меры, — заявил Радаев.

Он напомнил, что снижение количества ДТП является одним из критериев эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Но на первом месте — даже не это, а жизнь людей, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU