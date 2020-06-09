Старт взят: Валерий Радаев проводит совещание по Особой экономической зоне в Саратовской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:49:49+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 9 июня проводит совещание по вопросу создания в регионе Особой экономической зоны.

Напомним, соответствующее постановление подписал 27 мая председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Этому предшествовали два года подготовки со стороны региональной и муниципальной власти, руководителей предприятий, расположенных на территории ОЭЗ: в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах. Создание Особой экономической зоны включено в региональную стратегию до 2030 года. Старт взят, настало время сформировать полную дорожную карту среднесрочного развития, — сказал во вступительном слове Валерий Радаев.

Глава региона сообщил, что в дорожную карту должны войти инвестиционные программы предприятий-резидентов. Пока подписаны пять соглашений, на подходе еще два — с приборостроительным объединением «Сигнал» и Балаковским металлургическим заводом. Валерий Радаев подчеркнул, что министерство экономического развития должно подготовить прогноз по привлечению новых резидентов.

Валерий Радаев заявил, что Особая экономическая зона должна стать одним из локомотивов роста региональной экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU