2020-06-09T16:49:49+03:00
Экономика

Старт взят: Валерий Радаев проводит совещание по Особой экономической зоне в Саратовской области

Губернатор призвал привлекать новые предприятия-резиденты
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото пресс-службы губернатора Саратовской областиФото пресс-службы губернатора Саратовской области
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 9 июня проводит совещание по вопросу создания в регионе Особой экономической зоны.

Напомним, соответствующее постановление подписал 27 мая председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Этому предшествовали два года подготовки со стороны региональной и муниципальной власти, руководителей предприятий, расположенных на территории ОЭЗ: в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах. Создание Особой экономической зоны включено в региональную стратегию до 2030 года. Старт взят, настало время сформировать полную дорожную карту среднесрочного развития, — сказал во вступительном слове Валерий Радаев.

Глава региона сообщил, что в дорожную карту должны войти инвестиционные программы предприятий-резидентов. Пока подписаны пять соглашений, на подходе еще два — с приборостроительным объединением «Сигнал» и Балаковским металлургическим заводом. Валерий Радаев подчеркнул, что министерство экономического развития должно подготовить прогноз по привлечению новых резидентов.

Валерий Радаев заявил, что Особая экономическая зона должна стать одним из локомотивов роста региональной экономики.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, из каких районов больше всего жалоб не невыплаты медикам
В Саратовской области растет заболеваемость пневмонией
Эксперт отметил высокую значимость создания особой экономической зоны для Саратовской области
Стрелюхин объяснил, на кого распространяется самоизоляция в Саратове, и предложил открыть парки
В Саратовскую область приходят еще 45 аппаратов ИВЛ
Количество зараженных коронавирусом в психиатрической больнице Красноармейска выросло до 44
Валерий Радаев о череде смертельных ДТП в Саратове: У водителей за период самоизоляции накопилось много энергии
Стартует очный этап обучения «Волонтеров Конституции»
Старт взят: Валерий Радаев проводит совещание по Особой экономической зоне в Саратовской области
Более 13 тыс. семей Саратовской области получат выплаты на первенцев
Из Саратовской области не выпустили партию зараженного льна
На перекрестке Чернышевского и Большой Горной установят светофор с фазой для пешеходов
В Саратовской области продолжается запрет на громкие свадьбы
Парень с девушкой получили условный срок за употребление наркотиков в Саратове
Трассу в Новобурасском районе отремонтируют до Пензенской области
Под Саратовом бизнесмен отдал штраф в 200 тыс. рублей из страха потерять транспорт
Дмитрий Кудинов: Муниципалитет делает многое для обновления и повышения экологичности наших улиц
Для саратовцев продлили режим самоизоляции
В облдуме предложили дать послабления лодочникам Саратова
Панков о пьяном ДТП с Ефремовым: Закон един для всех
Дело о ДТП с пьяным Ефремовым по поручению Володина взял на контроль комитет ГД
В Саратове задержали рецидивиста - «сканериста»
Экс-главу ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева оправдали
СГЮА и Университет Карабюк подписали меморандум о сотрудничестве
Замглавы Роспотребнадзора: Второму этапу снятия ограничений Саратовская область не соответствует
Саратовцы смогут задать вопрос прокурору города
Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке