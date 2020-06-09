Более 13 тыс. семей Саратовской области получат выплаты на первенцев
В Саратовской области 13,7 тыс. семей получат выплаты на первого ребенка.
- Помощь оказывается в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.
Сейчас размер выплат составляет 9 708 рублей. Деньги предусмотрены на детей до трех лет в малоимущих семьях.
Выплату автоматически продлили до 1 октября 2020 тем, кто стоял на учете в учреждениях соцзащиты на 1 апреля. Тем, кому не назначили выплату на первенца или назначили, но прекратили, можно обратиться с заявлением в соцзащиту или МФЦ.
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ИСТОЧНИК KP.RU