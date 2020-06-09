Из Саратовской области не выпустили партию зараженного льна

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:09:39+03:00

В продукции был обнаружен опасный сорняк

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В партии льна масличного из Духовницкого района весом 44 тонны был обнаружен опасный сорняк.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, речь идет о горчаке ползучем, который неприхотлив и засоряет посевы всех культур.

Лен отправили на подработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU