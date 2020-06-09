Из Саратовской области не выпустили партию зараженного льна
В продукции был обнаружен опасный сорняк
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В партии льна масличного из Духовницкого района весом 44 тонны был обнаружен опасный сорняк.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, речь идет о горчаке ползучем, который неприхотлив и засоряет посевы всех культур.
Лен отправили на подработку.
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ИСТОЧНИК KP.RU