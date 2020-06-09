На перекрестке Чернышевского и Большой Горной установят светофор с фазой для пешеходов

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:48:25+03:00

Для этого устройство будет отключено больше суток

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В Саратове больше суток не будет работать светофор.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, запланированы работы по модернизации объекта. После нее на светофоре на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная появится выделенная пешеходная фаза.

Работы будут идти с 9 часов утра в среду, 10 июня, до 15 часов 11 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU