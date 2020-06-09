Трассу в Новобурасском районе отремонтируют до Пензенской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:38:28+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на месте ремонта трассы Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас идет ремонт участка протяженностью 25,5 км. Он соединяет села Тепловка и Алексеевка. После завершения ремонта трасса в Новобурасском районе будет полностью приведена в порядок.

В прошлом году также по нацпроекту было отремонтировано 25 км от границы района до села Тепловка.

- Это дорога регионального значения. Мы планируем отремонтировать ее на всем протяжении до границы с Пензенской областью. Трасса сильно изношена, порядка 30 лет не было капитального ремонта. Здесь предстоит качественная реконструкция, задел должен быть создан на десяток лет. Кроме нее, в Базарно-Карабулакском районе будет проведен ремонт дорог Базарный Карабулак — Вязовка, на село Голицыно, а также улиц в райцентре, — подчеркнул Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU