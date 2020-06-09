Под Саратовом бизнесмен отдал штраф в 200 тыс. рублей из страха потерять транспорт
Предпринимателя из Федоровского района оштрафовали за вождение крупногабаритного транспорта с перегрузом на 200 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не хотел отдавать эти деньги.
После того как на его транспорт вынесли постановление о запрете регистрационных действий и ареста счетов, гражданин заволновался и понял, что это может привести к негативным последствиям на работе.
Тогда он выплатил всю сумму.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU