Под Саратовом бизнесмен отдал штраф в 200 тыс. рублей из страха потерять транспорт

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:34:46+03:00

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Предпринимателя из Федоровского района оштрафовали за вождение крупногабаритного транспорта с перегрузом на 200 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не хотел отдавать эти деньги.

После того как на его транспорт вынесли постановление о запрете регистрационных действий и ареста счетов, гражданин заволновался и понял, что это может привести к негативным последствиям на работе.

Тогда он выплатил всю сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU