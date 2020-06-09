2020-06-09T16:30:12+03:00
Общество

Дмитрий Кудинов: Муниципалитет делает многое для обновления и повышения экологичности наших улиц

Поделиться:
Изменить размер текста:

Гордеп прокомментировал обращение саратовских общественников в суд по вопросам озеленения города

Депутат Саратовской городской Думы Дмитрий Кудинов прокомментировал ситуацию с обращением активистов в Волжский районный суд и подачей иска к администрации города в части проводимой политики по озеленению и замене устаревших насаждений.

- В первую очередь, хочу отметить, что активисты использовали свое законное право, как и любое физическое и юридическое лицо. Каждый человек может прибегнуть к помощи системы правосудия, если он не согласен с чьими-либо действиями. Никто не может и не собирается ограничивать реализацию данной возможности, которая предоставлена всем жителям страны действующей правовой системой.

Как мне известно, в настоящее время содержание иска не дошло до городской администрации, вследствие чего невозможно дать четкие ответы по существу изложенных в нем претензий. Уверен, что когда документы дойдут до мэрии, юристы и специалисты смогут пояснить каждый довод.

При этом, если рассматривать политику муниципалитета по озеленению в целом, то невозможно не заметить положительные сдвиги, которые появились, в том числе, возможно, и благодаря саратовским активистам.

В процессе совместной работы, путем непростого, но результативного взаимодействия городские власти приходят к таким решениям, которые будут служить на благо всего города. Сейчас муниципалитет делает многое для обновления и повышения экологичности наших улиц: формирует новые зеленые зоны, ведет замену упавших и устаревших деревьев, разбивает газоны и цветники на отремонтированных тротуарах.

В настоящее время также создается специализированная структура, которая будет заниматься озеленением и привлекать вузовских специалистов в рамках заключенного соглашения со СГАУ и СГТУ. Сейчас планируется обсудить этот вопрос с депутатами городской думы.

Этот подход позволит нам не допускать таких серьезных ошибок, как, например, падение дерева на площади Кирова. Теперь озеленением города займутся специалисты. Все программы и проекты в сфере благоустройства будут формироваться не на принципах чьих-то личных симпатий и предпочтений, а на основе компетентного экспертного мнения.

Само судебное разбирательство, как мы знаем из ряда известных случаев, может длиться достаточно долго, месяцами или даже годами. Не может же и не будет на этот период муниципалитет прекратить работу, касающуюся повышения качества жизни саратовцев.

Мы понимаем обеспокоенность активистов состоянием зеленых насаждений Саратова. При этом, для повышения качества этой работы члены общественных движений могут воспользоваться приглашением муниципалитета и попробовать себя на этом поприще. Возможно, им следует согласиться на предложение о трудоустройстве, чтобы в дальнейшем обеспечить соблюдение и баланс интересов для всех групп горожан, — заявил Дмитрий Кудинов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, из каких районов больше всего жалоб не невыплаты медикам
В Саратовской области растет заболеваемость пневмонией
Эксперт отметил высокую значимость создания особой экономической зоны для Саратовской области
Стрелюхин объяснил, на кого распространяется самоизоляция в Саратове, и предложил открыть парки
В Саратовскую область приходят еще 45 аппаратов ИВЛ
Количество зараженных коронавирусом в психиатрической больнице Красноармейска выросло до 44
Валерий Радаев о череде смертельных ДТП в Саратове: У водителей за период самоизоляции накопилось много энергии
Стартует очный этап обучения «Волонтеров Конституции»
Старт взят: Валерий Радаев проводит совещание по Особой экономической зоне в Саратовской области
Более 13 тыс. семей Саратовской области получат выплаты на первенцев
Из Саратовской области не выпустили партию зараженного льна
На перекрестке Чернышевского и Большой Горной установят светофор с фазой для пешеходов
В Саратовской области продолжается запрет на громкие свадьбы
Парень с девушкой получили условный срок за употребление наркотиков в Саратове
Трассу в Новобурасском районе отремонтируют до Пензенской области
Под Саратовом бизнесмен отдал штраф в 200 тыс. рублей из страха потерять транспорт
Дмитрий Кудинов: Муниципалитет делает многое для обновления и повышения экологичности наших улиц
Для саратовцев продлили режим самоизоляции
В облдуме предложили дать послабления лодочникам Саратова
Панков о пьяном ДТП с Ефремовым: Закон един для всех
Дело о ДТП с пьяным Ефремовым по поручению Володина взял на контроль комитет ГД
В Саратове задержали рецидивиста - «сканериста»
Экс-главу ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева оправдали
СГЮА и Университет Карабюк подписали меморандум о сотрудничестве
Замглавы Роспотребнадзора: Второму этапу снятия ограничений Саратовская область не соответствует
Саратовцы смогут задать вопрос прокурору города
Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке