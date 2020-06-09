Для саратовцев продлили режим самоизоляции

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:14:27+03:00

Как и прогнозировали специалисты, после 10 июня наш регион не выйдет из режима самоизоляции

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Правительство Саратовской области озвучило новую дату снятия ограничений.

По данным оперативного штаба под руководством вице-губернатора, председателя правительства Александра Стрелюхина ограничительные мероприятия в регионе продлены до 21 июня. Таким образом, сохранится масочный режим и режим самоизоляции для лиц, входящих в группу риска. Кроме того, закрытыми остаются рестораны, кафе, а также исключено проведение массовых мероприятий.

Напомним, что федеральный штаб 9 июня подтвердил данные о 115 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области. Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4 015.

ИСТОЧНИК KP.RU