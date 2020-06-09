2020-06-09T16:13:14+03:00
Общество

В облдуме предложили дать послабления лодочникам Саратова

На Зеленом острове можно создать базу для лодочников
Екатерина Семенова
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На заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике 9 июня обсудили инициативу о введении в регионе памятной даты в честь лодки-гулянки.

Один из инициаторов проекта Игорь Сорокин, директор культурного центра «Дом Гектора Баракки» отметил, что идея появилась давно. Он напомнил историю с перфомансом по раскрашиванию лодки-гулянки в Саратове.

- Мы не хотим, чтобы гулянка умерла. Есть тенденция скорости, есть катера, есть фаст-фуд, быстрое поели и убежали. А есть застолье. Хотим, чтобы была возможность жить с чувством. И для этого прикладываем усилия. Если закроем вопрос с памятной датой, памятником, то это как поплакаться и сказать «прощай». Мы можем предложить не памятник на берегу, а живые стапеля, на которых можно ремонтировать, жить, — отметил Игорь Сорокин.

После этого обсуждение ушло в сторону от памятных дат. Вместо этого была затронута проблема владельцев маломерных судов.

- Мы, в свете того, что будет разрабатываться территория Зеленого острова, предлагаем превратить ее в базу создания музея «Волжская флотилия». С возможностью простым людям развивать свой бизнес. Дадим возможность людям жить Волгой, — заявил Игорь Сорокин.

Он считает, что нужно ввести послабления для лодочников, дать им место.

Депутаты обсудили вопрос и решили проработать предложение. Было поставлено условие — чтобы место для лодочников не превратилось в «Лас-Вегас», а «отображало простую жизнь волжан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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